İş makinesine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi
24.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:08
Adana'da paletli iş makinesine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da paletli iş makinesine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, tır üzerinde taşınan paletli bir iş makinesinde narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği iş makinesinde yapılan incelemede, sürücü kabini altındaki bölmede uyuşturucu olduğu tespit edildi.
İş makinesinin gizli bölmesini açan ekipler, 51 kilo 366 gram eroin ele geçirdi.
Polis, şüpheliler S.S. (54) ve E.U'yu (60) gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt