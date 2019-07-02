Adana'da iş kazası: 1 yaralı

Adana'da başına kalas düşen inşaat işçisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki bir öğrenci yurdunun ek bina inşaatında çalışan işçi Hasan Palaz (51), yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen kalasın başına çarpması sonucu yaralandı.

Palaz, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Palaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA