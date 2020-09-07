Adana'da iş arkadaşını tabancayla kazara vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Adana'da iş arkadaşını tabancayla kazara vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş arkadaşını tabancayla kazara vurduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da iş arkadaşını tabancayla kazara vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
07.09.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:12

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş arkadaşını tabancayla kazara vurduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda çalışan 15 yaşındaki Umut Adar'ı tabancayla kazara vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen H.S'yi (18) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli cezaevine gönderildi.

Oto yıkamacıda çalışan H.S'nin tabancayı incelediği sırada kazara ateş alması sonucu yaralandığı öne sürülen iş arkadaşı Umut Adar, Yüreğir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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