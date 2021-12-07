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İntihar eden kişi ve öldürdüğü karısının cenazeleri defnedildi

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, intihar eden kişi ve tüfekle öldürdüğü karısının cenazesi toprağa verildi.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, intihar eden kişi ve tüfekle öldürdüğü karısının cenazesi toprağa verildi.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde dün eşi Fatma Hoşça'yı (55) tüfekle öldüren ve ardından intihar eden Osman Hoşça'nın cenazeleri (76), Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mahalle mezarlığına götürülen Hoşça çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından burada defnedildi.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde dün eşi Fatma Hoşça'yı tüfekle öldüren Osman Hoşça aynı silahla intihar etmişti.

İntihar eden kişi ve öldürdüğü karısının cenazeleri defnedildi

İntihar eden kişi ve öldürdüğü karısının cenazeleri defnedildi

İntihar eden kişi ve öldürdüğü karısının cenazeleri defnedildi

İntihar eden kişi ve öldürdüğü karısının cenazeleri defnedildi

İntihar eden kişi ve öldürdüğü karısının cenazeleri defnedildi

İntihar eden kişi ve öldürdüğü karısının cenazeleri defnedildi

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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