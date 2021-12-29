Adana'da internetten köpek satışı ilanıyla dolandırıcılık iddiasına dava

ADANA (AA) - Adana'da, köpek satışı ilanıyla bir kişinin 1500 lirasını dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık A.T. ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

A.T. hakkında, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur T.Ç'nin bir internet sitesinde A.T'ye ait satılık köpek ilanı görmesi üzerine sanıkla telefon üzerinden irtibat kurduğu belirtildi.

Müştekinin, A.T'nin banka hesabına köpek için 1500 lira gönderdiği bildirilen iddianamede, buna karşın hayvanın teslim edilmediği ve sanığın iletişimi kestiği anlatıldı.

İddianamede, sanığın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık A.T, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet