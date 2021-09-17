Adana'da internetten dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adana'da internetten dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da internetten dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri, 5 kişiyi internetten dolandırdığı öne sürülen 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da jandarma ekipleri, 5 kişiyi internetten dolandırdığı öne sürülen 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, vatandaşların internetten dolandırılmasının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, internetten "hediye çeki verileceği", "HGS bakiyesine yükleme yapılacağı", "kart aidatı iadesi" ve "pandemi yardımı yapılacağı" yalanıyla paylaşımda bulunularak 5 kişinin dolandırıldığını tespit etti.

Dolandırıcılığa karıştığı ileri sürülen 8 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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