Adana'da internetten dolandırıcılık yaptığı öne sürülen sanığa 4 yıl hapis cezası verildi
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Adana'da internetten dolandırıcılık yaptığı öne sürülen sanığa 4 yıl hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da internetten dolandırıcılık yaptığı öne sürülen sanığa 4 yıl hapis cezası verildi

Adana'da internetten kaynak makinası satışı ilanıyla bir kişiyi 500 lira dolandırdığı iddia edilen sanık, 4 yıl hapis ve 1000 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Adana'da internetten kaynak makinası satışı ilanıyla bir kişiyi 500 lira dolandırdığı iddia edilen sanık, 4 yıl hapis ve 1000 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık B.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, mağdur A.İ'nin internet sitesinde B.Y'ye ait satılık kaynak makinası ilanı görmesi üzerine şüpheliyle telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

Müştekinin, B.Y. adına verilen banka hesabına kaynak makinası için 500 lira gönderdiği bildirilen mütalaada, buna karşın ürünün müştekiye teslim edilmediği ve sanığın bir süre sonra iletişimi kestiği kaydedildi. Mütalaada, B.Y'nin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi.

Savunması alınan sanık B.Y. suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kimseyi dolandırmadığını ileri süren B.Y, "Müştekiyi tanımıyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 1000 lira adli para cezasına çarptırdığı B.Y'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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