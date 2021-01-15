İnternetten dolandırıcılık iddiasına tutuklama

Adana'da çaldıkları kredi kartı bilgileriyle internetten alışveriş yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Adana'da çaldıkları kredi kartı bilgileriyle internetten alışveriş yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kredi kartlarından bilgileri dışında alışveriş yapıldığını fark eden 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine başvurarak şikayetçi oldu.

Polis, vatandaşların kredi kartları bilgilerini çalarak internetten alışveriş yapan şüphelilerin K.Ç. (43) ile arkadaşı F.B. (29) olduğunu tespit etti.

Yakalanmamak için alışverişi başkasının ismiyle yaptıkları ve kargoları farklı adrese gönderdikleri belirlenen zanlılar, merkez Seyhan ilçesindeki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. tutuklandı, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların internetten aldıkları ürünleri kargo şirketinin ulaştırdığı farklı bir adresten alması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu