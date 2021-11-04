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Adana'da inşaattan düşen işçi yaralandı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı inşaatın 2. katından düşen İşçi yaralandı.

Çanaklı Mahallesi'ndeki bir inşaatın 2. katında çalışan kalıp ustası Hasan Karakılçık (48), dengesini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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