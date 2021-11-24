Adana'da inşaattan düşen işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
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Adana'da inşaattan düşen işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da inşaattan düşen işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek ağır yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek ağır yaralanan İşçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çanaklı Mahallesi'nde 4 Kasım'da çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek yaralanan Hasan Karakılçık (48), tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçinin cenazesi, Feke ilçesinde toprağa verildi.

Çanaklı Mahallesi'ndeki bir inşaatın ikinci katında kalıp ustası olarak çalışan Hasan Karakılçık, 4 Kasım'da dengesini kaybederek düşmüş, Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan işçi daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilmişti.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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