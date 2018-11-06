Adana'da İnşaattan Demir Hırsızlığı İddiası
Adana'da bir şüpheli, okul inşaatından demir çalarken mahalle bekçilerince yakalandı.
Adana'da bir şüpheli, okul inşaatından demir çalarken mahalle bekçilerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, mahalle bekçileri, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği İzzettin D'yi (37) takip etti.
Aydın Gün Caddesi'nde inşaat halindeki Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesinden demir çalmaya çalışan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.