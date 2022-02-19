İnek kazada ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Haberler
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İnek kazada ölen yavrusunun başından ayrılmadı

AA, Salim Todil - Güncel
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Adana'nın Feke ilçesinde, ineğin kazada ölen yavrusunun başından ayrılmaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde, ineğin kazada ölen yavrusunun başından ayrılmaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gürümze Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Tahir Todil'e ait 45 günlük buzağı, sahibinin süt sağımı yaptığı sırada açık ahır kapısından yola çıktı.

Bu sırada yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucu buzağı öldü. İnek, çarpma sonucu ölen yavrusunun başında uzun süre bekledi.

İneğin zaman zaman yavrusunu yalaması ve koklaması, Todil'in cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnek kazada ölen yavrusunun başından ayrılmadı

İnek kazada ölen yavrusunun başından ayrılmadı

İnek kazada ölen yavrusunun başından ayrılmadı

AA / Salim Todil - Güncel

Adana, Ahır, İnek, Güncel, Haberler

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