Adana'da İmar Barışı'na 48 Bin 231 Başvuru

Adana'da İmar Barışı düzenlemesinde 48 bin 231 kişi başvuru yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz'dan alınan bilgiye göre, Adana'da İmar Barışı'ndan faydalanmak için 48 bin 231 kişi başvuruda bulundu. İmar Barışı kapsamında bugüne kadar yapılan ödeme tutarı ise 94 milyon 304 bin TL oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" kapsamında afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi verilebileceği, bu tarihten sonra yapılan yapılar imar barışı kapsamı dışında tutuldu. Bu tarihten sonra yapılan imar barışına başvuruda bulunan yapılarla ilgili sıkı denetimler yapıldı. Ayrıca, imar barışına aykırı başvuruda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulduğu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan İmar Barışı masalarında görevlendirilen personeller tarafından vatandaşlara İmar Barışı müracaatları ile ilgili gerekli iş ve işlemlerde yardımcı olunduğu kaydedildi.

Yapı Kayıt Belgesi başvuruları ve bedel ödeme süresi tarihinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldığı belirtildi. - ADANA