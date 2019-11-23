Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 865 litre sahte içki ele geçirildi

23.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:10

Adana'da 865 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen polis, aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 865 litre sahte rakı ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli C.K'yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

Kaynak: AA