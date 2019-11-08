Adana'da ilkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi
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Adana'da ilkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi

Adana'da 810 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, koreografiyle "10 Kasım 1938" yazısı oluşturdu.

08.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:46
Adana'da ilkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi

'da 810 öğrenci, Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, koreografiyle "10 Kasım 1938" yazısı oluşturdu.

Cebesoy İlkokulu bahçesinde, üzerlerinde Atatürk portresi bulunan tişörtlerle bir araya gelen öğrenciler, okul müdürü Ali Kahya Demirhan'ın koordinatörlüğünde koreografi için düzen aldı.

Gazi 'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bedenleriyle "10 Kasım 1938" yazdı.

Kaynak: AA
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