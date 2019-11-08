Adana'da ilkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi
Adana'da 810 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, koreografiyle "10 Kasım 1938" yazısı oluşturdu.
Adana'da 810 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, koreografiyle "10 Kasım 1938" yazısı oluşturdu.
Cebesoy İlkokulu bahçesinde, üzerlerinde Atatürk portresi bulunan tişörtlerle bir araya gelen öğrenciler, okul müdürü Ali Kahya Demirhan'ın koordinatörlüğünde koreografi için düzen aldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bedenleriyle "10 Kasım 1938" yazdı.