Adana'da ilkokul öğrencileri şehitliği ziyaret etti - Haberler
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Adana'da ilkokul öğrencileri şehitliği ziyaret etti

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da ilkokul öğrencileri şehitliği ziyaret etti

Adana'nın Kozan ilçesinde ilkokul öğrencileri, şehitliğe ziyarette bulundu.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde ilkokul öğrencileri, şehitliğe ziyarette bulundu.

Türk bayrakları taşıyan İnkılap İlkokulu öğrencileri, Asri Mezarlığı'ndaki şehitliklere karanfil bıraktı.

Öğrenciler, Hoşkadem Camisi'nin imamı Abdurrahman Yılmaz'ın okuduğu dualara da eşlik etti.

Yılmaz, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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