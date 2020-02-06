Adana'da ilkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı
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Adana'da ilkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ruhsatsız muayenehane işlettiği belirlenen ilkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı.

06.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:55
Adana'da ilkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı

'nın ilçesinde ruhsatsız muayenehane işlettiği belirlenen ilkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy Mahallesi 'nde, ilkokul mezunu C.E'nin ruhsatsız diş muayenehanesi açtığı ve hasta kabul edip sözde tedavi uyguladığı belirlendi.

Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla iş yerinde yapılan incelemede, diş koltuğu, alçı damak kalıpları, dolgu, damak yapıştırıcı ve stelizatör makineleri, pense, ayna, çengel, kompresör ile muayene edilecekler ve alınacak ücretin yazılı olduğu liste ele geçirildi.

Şüpheli C.E. yakalandı. Ele geçirilen malzemeler, Adana İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA
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