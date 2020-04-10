Adana'da ilk 'immün plazma' bağışı
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Mert Can, Aydın, Adana, Güncel

Adana'da ilk 'immün plazma' bağışı

ADANA'da, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı Mert Can Aydın, ilk 'immün plazma' bağışçısı oldu.

10.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:48
Adana'da ilk 'immün plazma' bağışı

ADANA'da, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı Mert Can Aydın, ilk 'immün plazma' bağışçısı oldu.

Yüreğir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli sağlık çalışanı Mert Can Aydın, başarılı bir tedavi süreci ile hastalığı yenip, 14 günlük karantina süresini geçirdikten sonra başka hastaların da şifa bulması için iyilik yapmaya koştu. Plazma bağışları için Kızılay tarafından oluşturulan özel birimde bağışı alınan Aydın, başkalarının da şifa bulmasına vesile olmanın manevi huzurunu yaşadığını söyledi. Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Bölge Başkanı Ramazan Saygılı ise  Aydın'ı duyarlılığından dolayı kutlayarak, iyileşen diğer hastaları da iyilik yapmaya çağırdı.

Bu bağışın sağlık açısından kesinlikle hiçbir riski olmadığının bilim uzmanları tarafından açıklandığına vurgu yapan Ramazan Saygılı, "Aferez işlemi esnasında kanın ayrıştırılması için kullanılan setler tek kullanımlık ve sterildir. Setler kapalı sistem olarak çalışır. Kanın cihazla bile teması söz konusu değildir" dedi. SAĞLIK BAKANLIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEBağışların Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştiğini belirten Ramazan Saygılı, 'İmmün plazma' bağışının  tam kan bağışından farkı olmadığını belirterek, "Aferez denilen yöntemle; kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır ve diğer bileşenler bağışçıya geri verilir. 45-60 dakika süren bir işlemdir" bilgisini verdi. BİR KİŞİ, 6 KİŞİYE ŞİFA OLABİLİRSaygılı, koronavirüs kapmış, tedavi olmuş ve sağlığına kavuşmuş kişilerin kanlarında virüse karşı bir antikor oluştuğunu bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün immün plazma tedavisini önerdiğini anımsatarak, şöyle devam etti: "Bağışlar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan gerekli tüm koşullar ve testler yapıldıktan sonra gerçekleşmektedir. İyileşen bir hastadan bir seferde 400 ml plazma alınır. Özellikle yoğun bakımlarda tedavi görenlere fazla yükleme olmasın diye bir hasta için önerilen doz 200 ml dir. Bu 400 ml plazma, yoğun bakımda kritik durumdaki 2 hastanın virüsü yenmesine destek sağlar. Bir bağışçı en az birer hafta arayla en fazla üç defa immün plazma bağışlayabilir ve 6 kişiye şifa sağlayabilir. 10 BAĞIŞ NOKTASI OLUŞTURULDUSağlık Bakanlığın'ın bir bekleme listesi oluşturduğunu ve toplanan plazmaların bu listeye göre hastalara ulaştırılacağını belirten Başkan Ramazan Saygılı, şunları kaydetti:

"Bu işi tamamen Sağlık Bakanlığımız yönetmektedir. Bizler de onların gösterdiği noktalara bu dağıtımları yapacağız. Tedavi bekleyen hastalar için Bakanlığımızın onayladığı hastanelerdeki ilgili hastalara transferler gerçekleştirilecektir. Şimdi iyileştirme sırası sizde çağrımıza tüm duyarlı vatandaşlarımızın kulak vereceğini umut ediyoruz. Şu anda Adana'nın da aralarında bulunduğu 9 ilimizde 10 bağış noktası oluşturuldu. İyilik yapmak isteyen gönül dostları Kanver.org internet sitemizden bağış noktalarımızın adreslerini ve iletişim bilgilerini bulabilirler. Temenmiz şudur ki; virüs değil iyilik yayılsın."


Kaynak: DHA

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