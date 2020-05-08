Adana'da ilginç cinayet...Yanlarına gelen arkadaşını gece karanlığında hasım sanarak öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da ilginç cinayet...Yanlarına gelen arkadaşını gece karanlığında hasım sanarak öldürdü

Adana'da ilginç cinayet...Yanlarına gelen arkadaşını gece karanlığında hasım sanarak öldürdü
08.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:15

Adana'da ilginç cinayet...Yanlarına gelen arkadaşını gece karanlığında hasım sanarak öldürdü Alacak verecek meselesi yüzünden silahla kavga eden ve mahalle sakinleri tarafından uzaklaştırılan iki gruptan biri, yanlarına gelen arkadaşlarını gece karanlığında hasım sanarak ateş edip göğsünden...

Adana'da ilginç cinayet...Yanlarına gelen arkadaşını gece karanlığında hasım sanarak öldürdü

Alacak verecek meselesi yüzünden silahla kavga eden ve mahalle sakinleri tarafından uzaklaştırılan iki gruptan biri, yanlarına gelen arkadaşlarını gece karanlığında hasım sanarak ateş edip göğsünden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı

5 zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da bir kişinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde 5 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre Halil İbrahim G. (30), kendisinden aldığı 4 bin lira borcun 2 bin lirasını ödemeyen Murat K.'yı "Gel seninle oturup, bu borç meselesini çözelim" diyerek aracına aldıktan sonra anneannesinin evinde arkadaşlarıyla birlikte darp etti.

Bu olaydan 2 saat sonra Halil İbrahim G.'nin yönlendirmesiyle Ahmet K.ve Murat T.(28), borçlu olan Murat K.'nın evine gidip, borcunu ödemesini istedi. Ancak Murat K. buna karşı çıkınca Murat T., hasmını ayaklarından vurdu. Evde bulunan Murat K.'nın ağabeyi İsmail K. da onlara karşılık verince silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga mahalle sakinlerinin araya girmesiyle önlendi.

Ahmet K. ve Murat T., evden uzaklaşıp mahalledeki bir başka sokakta Aydın İ.(21), Hasan A. ve arkadaşlarıyla toplandı. Mehmet Ali Seyhan da arkadaşlarına destek vermek için onların bulunduğu sokağa girdiğinde Aydın İ., karanlıkta onu tanımayınca, o esnada montunun fermuarını açan Seyhan'ın, silahla kendilerine ateş edeceğini sanarak silahla göğsünden vurdu.

Seyhan, kanlar içinde yerde kalırken gruptakiler kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, tanık ifadelerinden de yola çıkarak, Aydın İ.(21), Hasan A. (40), Murat T. (28), Halil İbrahim G. ve Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Zanlılarla birlikte olayda kullanılan 3 pompalı tüfek ve 2 tabancaya da polis el koydu.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da ilginç cinayet...Yanlarına gelen arkadaşını gece karanlığında hasım sanarak öldürdü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Haber
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı Haber
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor Haber
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı Haber
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti
Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Hırsızlar, berber dükkanından açtıkları delikle girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldı
Hırsızlar, berber dükkanından açtıkları delikle girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldı
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Nihat Özdemir, Bakanlık ve Bilim Kurulu'na yazı gönderdi: Maçları oynamak uygun değilse ona göre hareket ederiz
Nihat Özdemir, Bakanlık ve Bilim Kurulu'na yazı gönderdi: Maçları oynamak uygun değilse ona göre hareket ederiz
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Sezen Aksu Nur Yerlitaş Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Fatih Terim Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Adana'da ilginç cinayet...Yanlarına gelen arkadaşını gece karanlığında hasım sanarak öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 11:46:42. #1.15#
title