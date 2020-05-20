Adana'da ilaçlama yapılırken rahatsızlandığı iddia edilen işçi öldü
Adana'da bahçede ilaçlama yapılırken rahatsızlandığı öne sürülen tarım işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
20.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:22
Adana'da bahçede ilaçlama yapılırken rahatsızlandığı öne sürülen tarım işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Karataş ilçesi Damlapınar Mahallesi'ndeki bir bahçede ilaçlama yapıldığı sırada Suriyeli işçi Rime A. (25) rahatsızlandı.
Tarım ilacından zehirlendiği değerlendirilen işçi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Rime A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA