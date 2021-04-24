Adana'da ikinci sınıf öğrencisi Defne Ceyran, resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu
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Adana'da ikinci sınıf öğrencisi Defne Ceyran, resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Adana'da ikinci sınıf öğrencisi Defne Ceyran, resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da'nın Ceyhan ilçesinde ikinci sınıf öğrencisi Defne Ceyran, 5. Geleneksel 23. Nisan Çocuk Resim Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Adana'da'nın Ceyhan ilçesinde ikinci sınıf öğrencisi Defne Ceyran, 5. Geleneksel 23. Nisan Çocuk Resim Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Mehmetçik İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Defne Ceyran, "Kovid-19 dünyamızı terk ettiğinde nereye seyahat etmek istersin?" temasıyla düzenlenen "5. Geleneksel 23. Nisan Çocuk Resim Yarışması"nda Türkiye birinciliğini elde etti.

Öğretmenler ve ailesi, Ceyran'ın derecesini kutlayarak başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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