Adana'da ikinci orman yangını
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Adana'da ikinci orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da ikinci orman yangını Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı.

Adana'da ikinci orman yangını

Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Horzum Yaylası'nda saat 14.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına 45 orman yangın söndürme işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 su tankı ile müdahale ediliyor.

Yaklaşık 1 dekar alanda etkili olduğu öğrenilen yangının rüzgarın etkisi ile büyümemesi için ekipler, yangına bir çok noktadan müdahale ediyor.

Adana'da ikinci orman yangını
Adana'da ikinci orman yangını
Adana'da ikinci orman yangını
Adana'da ikinci orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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