Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla merkez Yüreğir ilçesindeki iki ikamette uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler adreslere operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, evlerinde 11 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin ve 0,87 gram esrar ele geçirdiği S.G. (33) ile 160 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu bulduğu S.T'yi (44) gözaltına aldı.

Zanlılardan S.G'nin evinden sarkıttığı kovayla uyuşturucu satışı yaptığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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