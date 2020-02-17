Adana'da iki torbacı tutuklandı

Adana'da iki torbacı tutuklandı

Adana polisinin, sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldığı 2 kişi tutuklandı.

17.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:06
Adana'da iki torbacı tutuklandı

polisinin, sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldığı 2 kişi tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan kişilerin olduğu bilgisine ulaştı. Metanzade ve Serinevler mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hasan A. (42) ve Mustafa K. (27) gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 gram bonzai, 161 uyuşturucu yerine kullanılan ve yeşil reçeteyle alınan hap, 3.79 gram esrar ele geçirildi.


Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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