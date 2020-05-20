Adana'da iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Adana'da iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisten otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Adana'da iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
20.05.2020 02:29 | Son Güncelleme: 20.05.2020 02:29

Adana'da polisten otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, içerisinde iki şüpheli bulunan ve uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği 16 J 6521 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

İkazlara rağmen şüphelilerin otomobille kaçmaya başlaması üzerine durumun telsiz anonsuyla bildirilmesinin ardından zanlıların gidebileceği bölgelere polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 kilometre boyunca kovaladığı şüpheli otomobil, Prof. Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda refüje çarparak kaza yaptı.

Kazadan yara almadan kurtulan iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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