Son dakika gündem: İki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika gündem: İki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan iki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan iki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 01 AGT 123 plakalı otomobildeki iki şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde silahlı kavgaya karıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Otomobildeki şüpheliler, mahalleye giren ekipleri fark edip kaçmaya başladı.

Ara sokaklarda bir süre izini kaybettiren şüphelilerin aracı, Kıyıboyu Caddesi'nde yola kapan atan ekiplerce durduruldu.

Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarına kaçan iki şüpheliden biri yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika gündem: İki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika gündem: İki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika gündem: İki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika gündem: İki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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