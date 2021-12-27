Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İbrahim Ömer yönetimindeki 01 MA 6329 plakalı otomobil, Ayfa Kavşağı'nda Halime Çatalkaya'nın idaresindeki 01 B 2398 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Çatalkaya'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Çatalkaya (76) ve Zeynep Çatalkaya (72) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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