İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kozan yolunda Celal İnekçi yönetimindeki 35 HGU 67 plakalı otomobil ile Cengizhan Buzlu idaresindeki 01 FDF 99 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki polis memuru Yusuf Demir ve Ümit Aydemir yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney