Adana'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
04.06.2020 01:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 01:37

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Yıldırım idaresindeki 31 SY 475 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde Entuğrul Kıvan Kurt idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle 31 SY 475 plakalı otomobilde bulunanlar araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ve Cankur ekipleri, otomobilin kapılarını keserek, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada, sürücü mahalinde sıkışan İsmail Yıldırım'ın kurtarma çalışması sırasında oğlunun babasının elinden tuttuğu ve moral vermeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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