Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 06 GC 5754 plakalı otomobil, Samet B'nin kullandığı 01 TG 354 plakalı otomobil ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada sürücü Samet B. ile araçta bulunan Furkan B, Cumali B, Mehmet B. ve Mustafa B. yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Şevval Sam Ebru Gündeş Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Salih Uçan Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 09:46:42. #1.16#

title