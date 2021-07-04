Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sedat Koşar (42) yönetimindeki 44 DM 851 plakalı otomobil ile Kurtuluş Yazbahar'ın (41) kullandığı 01 PS 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Neşe Subaşı (42), itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar Neşe Subaşı, Sevinç Koşar, Muhammed (3) Mustafa (6) ve Nil Koşar (9) ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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