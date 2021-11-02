Adana'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.Ü. idaresindeki 01 D. 1529 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.A. idaresindeki 01 D 2263 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü M.A. ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet