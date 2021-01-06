İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

06.01.2021 20:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:03

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ramazan Karademir'in kullandığı 01 AE 263 plakalı otomobil ile Ramazan Demir yönetimindeki 01 EMS 38 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Demir'in kullandığı otomobildeki bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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