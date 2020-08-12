Adana'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
12.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:02
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İlyas Şen (48) yönetimindeki 01 RU 255 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cuma Taşyürek (35) idaresindeki 01 D 9565 plakalı otomobil, Kozan Feke yolu Çulluuşağı Mahallesi civarında çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri Şen, Taşyürek ile araçta yolcu olarak bulunan İsa Taşyürek (53) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA