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İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Safiye Müjdet idaresindeki 01 BEK 22 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş bulvarında, Murat Beşkan yönetimindeki 01 YS 691 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 01 YS 691 plakalı otomobille bulunan İlknur Karataş yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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