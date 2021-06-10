Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Leyla Sevinç yönetimindeki 06 FC 7864 plakalı otomobil ile Bayram Ali Baz idaresindeki 01 D 5593 plakalı otomobil, Ağlıboğaz Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Baz ile aynı otomobildeki İsmail Çamlı, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın