İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

12.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:51

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

A.G. yönetimindeki 01 AEU 079 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 01 ABY 45 plakalı otomobil, Mücahitler Caddesi'nde çarpıştı.

Yaralanan sürücülerden M.K'nin tedavisi ambulansta yapılırken, A.G. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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