Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu anne ile kızı yaralandı.
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu anne ile kızı yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesinde Berkay Erkuran idaresindeki 01 CCY 22 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden İdris Yüksekyayla'nın kullandığı 01 EUM 01 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücü Yüksekyayla'nın eşi İslim ile kızı Betül Yüksekyayla (18) yaralandı.
Yaralı anne ile kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.