Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahtiyar Naçar yönetimindeki 80 AK 007 plakalı otomobil, Mercimek Mahallesi'nde Eray Yıldırım'ın kullandığı 01 TL 811 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur