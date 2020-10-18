Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
18.10.2020 04:31 | Son Güncelleme: 18.10.2020 05:05
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Ali Ç. idaresindeki 06 BG 1547 plakalı otomobille Sedat A. yönetimindeki 01 ABN 234 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada 01 ABN 234 plakalı otomobilde bulunan Gamze D. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu