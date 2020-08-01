Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mevlut Can A. (23) yönetimindeki 06 HD 7945 plakalı otomobil Tufanpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda İbrahim G. idaresindeki 01 KAA 13 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Mevlut Can A, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA