Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Ege Bağatur Bulvarı'nda, M.Y. idaresindeki 01 DBA 56 plakalı otomobil ile K.S. yönetimindeki 01 LS 749 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile K.S'nin kullandığı otomobildeki Sabri Seriner yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Seriner, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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