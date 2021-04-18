Adana'da iki otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Adana'da iki otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Çukurova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 01 DRM 28 plakalı otomobil ile Derya H'nin kullandığı 01 CVV 65 plakalı otomobil Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada sürücü Derya H. ile eşi Ulaş H. ve 1 yaşındaki çocukları Emir H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan diğer aracın doktor olduğu öğrenilen sürücüsü Murat A, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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