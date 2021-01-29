Adana'da iki otobüsün bagajında gümrük kaçağı 188 kilogram tütün ele geçirildi
29.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:25
Adana'da iki otobüsün bagajında gümrük kaçağı 188 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da iki otobüsün bagajında gümrük kaçağı 188 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaptıkları uygulamada iki yolcu otobüsünde dedektör köpekle arama gerçekleştirdi.
Otobüslerin bagajında gümrük kaçağı 188 kilogram tütün ele geçirildi, H.K, B.D. ve H.D. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt