Adana'da iki otobüste gümrük kaçağı 8 lastik ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da iki otobüste gümrük kaçağı 8 lastik ele geçirildi

01.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:49
Adana'da iki otobüste gümrük kaçağı 8 lastik ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otobüste gümrük kaçağı 8 lastik ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otobüste gümrük kaçağı 8 lastik ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde yol kontrol noktasında 2 otobüsü durdurdu.

Araçlarda 8 gümrük kaçağı lastik ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Zeki Müren Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da iki otobüste gümrük kaçağı 8 lastik ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 21:52:29. #1.16#
title