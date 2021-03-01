Adana'da iki otobüste gümrük kaçağı 8 lastik ele geçirildi
01.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:49
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otobüste gümrük kaçağı 8 lastik ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otobüste gümrük kaçağı 8 lastik ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde yol kontrol noktasında 2 otobüsü durdurdu.
Araçlarda 8 gümrük kaçağı lastik ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı