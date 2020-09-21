Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ağır 3 yaralı
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Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ağır 3 yaralı

Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ağır 3 yaralı
21.09.2020 02:43 | Son Güncelleme: 21.09.2020 02:46

Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.T. idaresindeki 51 KK 547 plakalı motosiklet merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 01 US 928 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada kimliği tespit edilemeyen sürücü ağır olmak üzere G.T. ve aynı motosiklette bulunan F.Ö ise yaralandı.

Kazayı fark eden vatandaşlar yola çıkarak diğer araç sürücülerini yerde yatan yaralılara çarpmaması için uyardı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası iki motosiklet, yapılan çalışmaların ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ömer Yıldız
Ömer Yıldız
AA Editörü
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