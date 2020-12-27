İki kişiyi yaraladığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı
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İki kişiyi yaraladığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı

27.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:40
İki kişiyi yaraladığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı

Adana'da çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla, bir kişiyi de bıçakla yaraladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Adana'da çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla, bir kişiyi de bıçakla yaraladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde Ö.E, bir süre önce H.A'dan aldığı borcu ödemeyince aralarında kavga çıktı.

Kavgada H.A, Ö.E. ile arkadaşları M.E.Ş. ve S.E. tarafından darbedildi.

Bunun üzerine H.A, durumu anlattığı babası A.A, ağabeyi Ç.A. ve dayısı H.A. ile Şehitlik Caddesi'nde Ö.E. ve kavgaya karıştığı öne sürülen iki arkadaşının içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti.

Çıkan kavgada M.E.Ş. tabancayla, S.E. bıçakla yaralandı, Ö.E. ise kaçtı.

Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlılar H.A, A.A, Ç.A. ve H.A'yı yakaladı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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