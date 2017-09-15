Adana'da İki Kişinin Öldüğü Silahlı Kavga

Adana'da bir restoranda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda 4 gün önce bir restoranın ortakları arasında hisselerin satışıyla ilgili çıktığı öne sürülen kavganın ardından adliyeye gönderilen 8 şüpheli, savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Zanlılardan olayda yaralanan ve tedavisi tamamlanan Serkan Kaplan (35) ile Seyit Y. (39), Çağlar G. (34) Gökhan A. (34), Erdinç S. (41) ve Ali E. (33) tutuklandı, Ömer D. (34) ve Abdülmümin A. (47) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar Erkan Çoral (35) ve Ömer Karabacak'ın (43) tedavilerinin devam ettiği, mekanın ortağı ve aynı zamanda işletmecisi olan şüpheli Kemal D'nin (54) ise arandığı öğrenildi.



Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki restoranın ortakları Kemal Daş ve Erkan Çoral arasında 11 Eylül'de çıkan silahlı kavgada, Murat Sultan (39) ile Orhan Koğa (35) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Erkan Çoral, Serkan Kaplan ile Ömer Karabacak yaralanmıştı.



Kavganın, ortaklar Dağ ve Çoral arasında hisselerin devri nedeniyle yaşanan anlaşmazlık yüzünden çıktığı ileri sürülmüştü.