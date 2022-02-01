Adana'da iki kişinin cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki kişinin cep telefonlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mahfesığmaz Mahallesi'nde, 13 Ocak'ta, bir parkta oturan B.K.D. (16) ve B.Ç'nin darbedilerek cep telefonlarının zorla alındığı ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.E. (22) ve N.Y. (26) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin merkez Seyhan ilçesinde bir evde saklandığı bilgisini alan polis, adrese düzenlediği operasyonla B.E. ve N.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında mağdurların cep telefonları ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.