Adana'da iki kişi silahlı saldırıda yaralandı
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Adana'da iki kişi silahlı saldırıda yaralandı

11.10.2020 08:55 | Son Güncelleme: 11.10.2020 09:03

Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde bir restorandan çıkan Volkan T'ye dışarda otomobilde kendisini bekleyen kişiler tarafından av tüfeği ve tabancayla ateş edildi.

Saldırganlara kendisi de ateş eden Volkan T. ağır yaralanırken, restoran çalışanı Osman S. de bacağına isabet eden saçmalarla hafif yaralandı.

Çevredekiler tarafından önce özel bir hastaneye kaldırdılan Volkan T, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Osman S. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da iki kişi silahlı saldırıda yaralandı
Adana'da iki kişi silahlı saldırıda yaralandı
Adana'da iki kişi silahlı saldırıda yaralandı
Adana'da iki kişi silahlı saldırıda yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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